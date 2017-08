publié le 11/08/2017 à 15:42

La France compte de plus en plus de cambriolages. Sur le territoire hexagonal, depuis août 2016, ce sont plus de 247.000 logements qui ont été visités, rapporte Le Figaro dans son édition du vendredi 11 août. Principale région ciblée par les voleurs, l'Île-de-France avec 9,2 logements cambriolés pour 1.000.



De l'autre côté du classement, la Corse, avec 2,8 habitations visitées pour 1.000. Si une légère baisse du nombre de cambriolages (-1%) a été enregistrée les trois derniers mois, depuis février 2017, le taux de logements visités est supérieur à la moyenne de 2016, détaille le rapport Interstats Conjoncture du ministère de l’Intérieur, publié le 4 août dernier.

Entre août 2016 et août 2017, une hausse de 4% du nombre de logements forcés a été enregistrée. Il y aurait en France, selon Le Figaro, une effraction toutes les deux minutes en moyenne. Si cette hausse du nombre de cambriolages perdure, l'année 2017 pourrait dépasser 2013 et son chiffre record de 250.400 logements visités.



Les voleurs sont principalement attirés par les bijoux. Ces derniers constituent plus de la moitié des butins lors des cambriolages, d'après l'étude de l'Observatoire national de la délinquance, publiée en septembre 2016. Viennent ensuite le matériel hi-fi, photo et vidéo, qui représentent près un tiers des biens dérobés avant l'argent (29%).

Le dispositif de lutte anti-cambriolage renforcé

L'État a missionné plusieurs unités dédiées à la lutte anti-cambriolage. Le ministère de l'Intérieur compte notamment sur le travail de la police technique et scientifique dont le budget a été renforcé. Depuis 2011, des groupes d'enquête et de lutte anti-cambriolages (Gelac) viennent également épauler les forces de l'ordre.



Contre ce type d'infraction, plusieurs solutions existent. La préfecture de police de Paris a mis en place une opération "tranquillité vacances". Une mesure qui permet aux vacanciers de déclarer leur départ à la police qui met ensuite en place des patrouilles devant leur domicile ou leur commerce pendant leur absence.



Les vacanciers peuvent également compter sur les initiatives citoyennes, notamment grâce à des voisins, ou à un système de gardiennage par des particuliers, baptisé "home-sitting". Plusieurs plateformes sont accessibles sur Internet.