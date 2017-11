publié le 14/11/2017 à 09:06

Les maires de Bondufle, Lisses et Courcouronnes, qui représentent 30.000 habitants, ont écrit au ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Cela fait 9 mois que le courrier est distribué de manière aléatoire dans ces communes de l'Essonne. Le courrier arrive en retard voire pas du tout.





"On vous envoie du courrier en recommandé, ça peut être grave quand même. Si on vous le distribue une semaine après, c'est pas normal", explique un retraité. Sa femme se fait soigner à Paris, "il y a un compte-rendu que je n'ai pas reçu à temps. C'est inadmissible." Le programme télé et les quittances de loyer qui n'arrivent jamais à l'heure. D'autres ont eu des pénalités à payer pour des factures arrivées deux mois trop tard.

"Je m'adresse au ministre de tutelle sur tout ces dysfonctionnements internes à la Poste. Il y a un ministre de tutelle qui doit aussi regarder ce qu'il se passe. Moi je demande à ce qu'on se mêle des problèmes de la Poste," réclame le maire de Courcouronnes Stéphane Beaudet.



L'élu, malgré ses relances, n'a reçu aucune explications. "Je n'ai plus aucun écho et aucune réponse à mes appels, à mes courriers, à mes mails, depuis quasiment 6 à 9 mois. On a été particulièrement patients. Mais aujourd'hui il y en a marre," déplore-t-il. Les facteurs du secteur mettent en avant les problèmes de réorganisation et le manque d'effectif. De son côté, la Poste assure que les problèmes de distribution ont été réglé il y a deux mois.