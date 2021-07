En France, 6 milliards de cigarettes de contrebande ont été consommées en 2020

La France serait devenue l'eldorado européen du trafic de cigarettes. Selon la Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (Seita), 30% des cigarettes consommées dans l'Hexagone en 2020 n'ont pas été achetées chez un buraliste, soit six milliards de cigarettes de contrefaçon.

"Les trafiquants de cigarettes ont saisi l'opportunité de s'adresser aux fumeurs français parce qu'ils ne pouvaient plus passer les frontières et se fournir comme ils le faisaient auparavant" à cause de la pandémie de coronavirus, explique Hervé Nathalie, responsable des relations territoriales à la Seita.

Déjà "classée numéro 1 sur le nombre de fumeurs dans le pays", la France l'est également sur la consommation de cigarettes de contrebande, indique-t-il. Selon Hervé Nathalie, "cela représente un manque à gagner, de recettes fiscales non perçues, pour l'État français de l'ordre de cinq milliards d'euros par an".