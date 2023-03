Comment la SNSM forme au sauvetage de masse pour venir en aide aux migrants dans la Manche

Sur les plages du Nord de la France, entre Calais et Dunkerque, il ne se passe pas, une nuit, sans départ de migrants, qui tentent, au péril de leur vie, de rejoindre le Royaume-Uni sur des embarcations surchargées et rafistolées.



Le nombre de traversée a été multiplié par 174 en l'espace de quatre ans. La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) intervient de plus en plus souvent pour venir au secours des migrants qui font naufrage.

L'association a d’ailleurs été obligée de former ses propres bénévoles au sauvetage de masse. Chaque exercice dure un peu plus d'une heure. Il est débriefé et analysé, pour que les sauveteurs adoptent les bons réflexes, améliorent leurs techniques d'intervention.

Aujourd'hui, dans la Manche, près de 8 interventions sur 10 concernent des sauvetages de migrants dans des conditions très difficiles.

Plus de 52.000 traversées illégales de la Manche ont été recensées l'an dernier par les autorités. 8.300 personnes ont été secoures, 5 personnes sont mortes. Chaque candidat paie entre 3.000 et 3.500 euros aux réseaux de passeurs, qui font prendre de plus en plus de risques aux passagers.

