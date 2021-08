Enfant sauvé de la noyade en Dordogne : "Je suis contente et fière", confie l'héroïne

C'est un geste héroïque dont cette petite fille de 13 ans va longtemps se souvenir. Ce dimanche 15 août au matin à Mussidan en Dordogne, Lucia partait faire les courses avec sa maman en voiture lorsqu’elle a vu un petit garçon âgé de seulement 4 ans tomber dans l'Isle, une rivière du sud-ouest de la France qui se jette en Dordogne. La mère a appelé les pompiers immédiatement et la jeune adolescente de 13 ans n'a pas hésité une seconde à lui porter secours.

"On a vu l’enfant descendre par les escaliers à côté du pont, il était d'abord au bord de l'eau, raconte la jeune fille de 13 ans, on lui a dit qu'il ne fallait pas s'approcher mais il s'est finalement jeté. Au départ, il n'était pas paniqué mais il a commencé à se noyer. Ma mère a appelé les pompiers et moi j’ai posé mon téléphone et j’ai sauté à l’eau. Le courant était très fort et l'enfant commençait à se faire emporter donc je suis allé le chercher et je l’ai ramené. À ce moment là, ma mère a essayé de le rassurer avant l'arrivée des pompiers qui lui ont fait les premiers soins. Son père est arrivé ensuite, il était choqué" a-t-elle expliqué.

"Il ne faut pas les blâmer (les parents), ils n'ont pas fait exprès, ils ont simplement mal fermé la porte à clef. Cela arrive de faire des erreurs mais je suis contente et hyper fière, poursuit la jeune héroïne, je sais ce que vaut une vie parce que l’an dernier j’ai perdu mon père et une vie coûte très cher", conclue-t-elle, tout en sagesse et maturité.