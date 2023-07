Émeutes : le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses attaqué, "on va de drame en drame", confie un voisin

Les images ont choqué sur les réseaux sociaux. La maison du maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, a été prise pour cible par des émeutiers dans la nuit de samedi à dimanche. Une voiture-bélier a enfoncé le portail du domicile de Vincent Jeanbrun, également porte-parole des Républicains (LR). Les émeutiers ont ensuite mis le feu à la voiture-bélier "pour incendier (l)a maison", écrit le maire. Un proche de l'élu a raconté à RTL qu'ils ont ensuite tiré au mortier contre le domicile.

Sa femme et ses deux enfants de 4 et 7 ans ont alors fui dans le jardin voisin, sous les tirs de mortier. Son épouse a été blessée et a été hospitalisée. L'un des deux enfants a aussi été blessé, selon le maire.

Les voisins ont été réveillés par les tirs de mortier. Comme Ryan, qui habite à 100 mètres d'ici. "On était à la fenêtre, on entendait des bruits. Cela faisait des 'boum, boum, boum'. J'ai ensuite vu des étincelles, la maison du maire était en train de brûler", explique-t-il à RTL. Et de poursuivre : "Il n'y a plus de limite. On va de drame en drame. Cela fait froid dans le dos. C'est désolant d'attaquer des femmes et des enfants alors qu'ils n'ont strictement rien à voir avec la politique ou quoi que ce soit."

Le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat, passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

