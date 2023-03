Éducation sexuelle à l'école : pourquoi l’État est attaqué en justice par trois associations

Ce mercredi 1er mars, trois associations ont annoncé attaquer l'État devant la justice. SOS Homophobie, le Sidaction et le Planning familial ont notamment pointé du doigt le manque d'éducation sexuelle à l'école, alors même que la loi impose depuis 2001 trois séances par an au collège comme au lycée.

Ces trois associations ont saisi le Tribunal administratif de Paris, car elles se désolent de faire toujours le même constat depuis 20 ans : seuls 10 % des établissements organisent bien ces trois séances annuelles. "Ce qu'on demande et ce qui nous manque, ce sont des moyens financiers. Les premiers concernés nous disent qu'ils veulent plus de séances d'éducation à la sexualité. Pour nous, c'est important que les associations continuent d'intervenir dans les établissements", a indiqué à RTL la présidente du Planning familial.

Le ministre Pap Ndiaye est tout à fait conscient du problème et il a récemment envoyé une circulaire pour demander aux chefs d'établissements un renforcement de ce type d'enseignement.

Pourquoi un tel déficit ?

Sur le terrain, souvent, il n'y a que les professeurs de SVT qui se saisissent du sujet. De plus, cela reste un sujet sensible. Les établissements ont signalé que de plus en plus de parents d'élèves remettent en cause le contenu de ces séances.

Il faudrait aussi des moyens financiers pour faire venir les associations ou se déplacer sur le terrain. Enfin, le manque de temps pose un problème. En effet, de plus en plus de missions d'information sont confiées à l'école.

