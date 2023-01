Éducation nationale : une vingtaine d'établissement évacuée après des menaces d'attentats

Ce n'était sans doute pas la rentrée imaginée par de nombreux élèves. Pour ce retour des vacances de Noël, plusieurs établissements ont été obligés d'évacuer à la suite de plusieurs menaces d'attentat. Selon le ministère de l'Éducation nationale, "une vingtaine d'établissements (collèges et lycées) ont été concernés en France métropolitaine par ces messages porteurs de menaces d'attentat, principalement dans l'académie de Lille, et dans une moindre mesure dans celles de Créteil, Grenoble, Versailles, Normandie et Lyon".

La plupart de ces messages ont été repérés par des parents sur WhatsApp, Snapchat ou encore des ENT, des portails internet qui servent à relier parents, enseignants et élèves.

Ces plaintes et inquiétudes ont mené à de nombreuses évacuations afin de "lever les doutes" dans des établissements situés en Seine-et-Marne, à la Madeleine (Nord), à Rillieux-la-Pape (Rhône), Marseille, Caen ou encore Carvin (Pas-de-Calais). Plusieurs personnes ont été interpellées.

Dans les Hauts-de-France, la région a annoncé le dépôt d'une plainte pour "chacune des menaces publiées sur l'ENT" des cinq établissements concernés.

