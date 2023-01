Éducation nationale : pourquoi la rentrée a été décalée au mardi 3 janvier

C’est un week-end de fête qui s’annonce. Alors que la rentrée scolaire après les vacances de Noël avait pour habitude d’avoir lieu le lundi, l’Éducation nationale a décidé cette année de faire revenir les élèves et les professeurs, le mardi 3 janvier. Cette décision, actée dès la publication du calendrier, doit sans doute ravir les principaux concernés.

Au micro de RTL, le Directeur général de l’enseignement scolaire, Edouard Geffray a expliqué que ce changement d’habitude. "Je crois que la plupart des Français aiment passer la nuit du 31 au 1er janvier avec leurs amis ou leur famille et parfois, c'est assez loin de chez eux", a-t-il déclaré. "Ce n’était pas forcément le plus prudent, le plus raisonnable, ni même le plus respectueux de leur droit qu’ils ont de passer le Réveillon ensemble, de les faire reprendre dès le lundi matin".

Le numéro 2 du ministère de l’Éducation nationale a ensuite expliqué que cette décision avait été prise, aussi bien pour des questions de "sécurité routière" mais aussi pour réaliser "une reprise positive".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info