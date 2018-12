Dominique Strauss-Kahn lance un club de réflexion

publié le 04/12/2018 à 10:58

Sept ans après l'affaire du Sofitel de New York, Dominique Strauss-Kahn est-il en train de faire son grand retour en politique ? L'ancien directeur du Fonds monétaire international (FMI) a lancé en grande pompe, lundi 3 décembre, un "club de réflexion" sur l'état du monde, révèle Le Parisien ce mardi 4 décembre.



Devant un parterre d'économistes, politiques et membres de la société civile, réunis dans une salle du 10e arrondissement de la capitale, l'ex-candidat à la primaire socialiste de 2012 a posé les jalons de ce club, dont le but est de deviser sur l'état du monde et de la société française.

Crise de la démocratie parlementaire, répartition des richesses, allongement de l'espérance de vie... "De grands champs sont délaissés par la réflexion, pas seulement en France", explique au quotidien Laurent Azoulai, un très proche de "DSK".

Et ce dernier d'assurer que Dominique Strauss-Kahn n'a aucune ambition politique : "C'est tout sauf un retour en politique active, mais comme il est toujours intéressé par le politique et qu'il est souvent sollicité, il a décidé de lancer ce lieu d'élaboration collective d'un projet réformiste", jure-t-il.