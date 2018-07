et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/12/2017 à 15:57

L'affaire avait fait grand bruit. Les explosions avaient été spectaculaires. Elles avaient projeté des boules de feu visibles à des dizaines de kilomètres. Ce soir de février, les habitants de la région pensaient assister à un feu d'artifice. D'autres ont craint une action terroriste. En fait, 4.000 bouteilles de gaz avaient explosé, mobilisant 80 pompiers avaient été mobilisés et terrorisant les riverains. En fait, un homme avait provoqué l'explosion de milliers de bouteilles de gaz dans une entreprise du Vaucluse. Il a été arrêté.



À l'origine de cet incendie volontaire, un jeune homme de 20 ans, que les gendarmes de la Drôme viennent d'interpeller en ce mois de décembre. Avec deux amis, il est soupçonné d'une quarantaines d'actes incendiaires ces deux dernières années. Le préjudice total est évalué à plus de 4 millions d'euros. "Il y a des immeubles, des usines et beaucoup de véhicules - des poids lourds, des bus, des véhicules personnels - qui ont été incendiés, explique le colonel Lionel Herbeth. Les motivations sont l'opportunité, la jalousie ou la vengeance".

Le jeune pyromane est un récidiviste. Il a été mis en examen et écroué, mais l'enquête se poursuit. Il pourrait être, avec ses comparses, à l'origine d'autres incendies criminels ces deux dernières années..