Paris : deux femmes entre la vie et la mort après avoir été droguées en discothèque

publié le 23/12/2017 à 02:25

C'est dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 décembre que les faits se sont déroulés. Aux alentours de 2h30 du matin, deux jeunes femmes âgées de 18 et 20 ans ont été soudainement prise d'un malaise alors qu'elles se trouvaient dans la boîte de nuit des Nuits Fauves, dans le XIIIe arrondissement de Paris, comme le raconte Le Parisien. Immédiatement prises en charge par le samu, elles ont été transportées à l'hôpital et placées dans un coma artificiel.



Selon une source proche de l'enquête citée par le quotidien, elles auraient ingéré une drogue similaire au GHB (acide gammahydroxybutyrique), ou "drogue du viol". Un homme a également fait l'objet de soins d'urgence lors de cette même soirée aux Nuits Fauves et voit aussi son pronostic vital engagé. Il a été retrouvé sur lui un flacon contenant la drogue qui aurait été administrée aux deux victimes. Il avait en outre consommé de l'alcool et de la cocaïne avant de perdre connaissance.

Une enquête a été ouverte pour "violences volontaires par administration de substances nuisibles". La direction de la Cité de la mode et du design, au sein de laquelle se trouve la boîte de nuit en question, a tenu à préciser que celle-ci est sous le coup d'une interdiction d'exploitation et ne dispose pas de système de vidéosurveillance, comme la loi l'exige. Le flacon retrouvé sur le suspect est en cours d'analyse.