Dreux : une enseignante menacée de mort par une élève

L'affaire a eu lieu vendredi au collège Pierre et Marie Curie de Dreux (Eure-et-Loir). Une élève, adolescente de 12 ans, a proféré des menaces de mort à l'encontre d'une enseignante lors d'un cours consacré à l'islam. Selon les informations du Figaro, la jeune fille a pointé du doigt une photo de Samuel Paty en s'adressant ainsi à sa professeur : "Si vos cours ne plaisent pas à des élèves, il pourrait vous arriver la même chose qu’à lui", a-t-elle menacé.

Le quotidien, qui cite une source policière, raconte que l'adolescente n'a pas hésité à réitérer ses propos et assure qu'elle sait que Samuel Paty est mort "après avoir expliqué à ses élèves des choses qui ne leur plaisaient pas à propos de l’islam". Conscients de la gravité de ces propos, les autres élèves ont essayé de la convaincre de les retirer, sans résultat. La jeune fille a ensuite été convoquée par l'équipe pédagogique de l'établissement et a répété, une fois de plus, ses propos.



Vers une sanction pénale ?

Face aux enquêteurs, l'adolescente explique que son but était de vexer l'enseignante, qu'elle accuse d'avoir tenu des propos déplacés à son égard. Auprès du Figaro, le procureur de la République de Chartres affirme qu'elle "voulait créer du trouble, c’est pour cela qu’elle a cité Samuel Paty, sans savoir réellement ce que cela impliquait" et que cela n'a rien à voir avec le contenu du cours sur l'islam qui se déroulait ce jour-là.

La jeune fille fera l'objet d'un conseil de discipline au collège avant que la justice ne se prononce sur une sanction pénale, qui est envisagée pour que l'élève comprenne à quel point ses propos sont graves.



