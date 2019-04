Draguignan : une jeune fille de 16 ans portée disparue

publié le 12/04/2019 à 13:17

Le commissariat de police de Draguignan lance un appel à témoins pour retrouver une adolescente portée disparue. Lisa Vassiliere, 16 ans, aurait quitté le domicile familial, à Draguignan (Var) après une dispute, le mercredi 10 avril vers 19 heures. Depuis, ses parents n'ont plus eu de nouvelles.



La jeune fille mesure 1,60 m. Elle a les cheveux blonds et mi-longs, les yeux bleus et porte des lunettes de vue. Au moment où elle a quitté le domicile, elle était vêtue d’un pantalon noir, un sweat noir, un sac à main noir et avait peut-être un sac à dos gris.

Toute personne disposant d'informations permettant de la retrouver est invitée à contacter le commissariat de police de Draguignan au 04.94.39.44.06.

L'adolescente portée disparue habite à Draguignan (83). Crédit : RTL