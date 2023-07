Doubs : un homme de 73 ans refuse d'obtempérer et blesse un gendarme

C'est un automobiliste connu des forces de l'ordre pour ne plus avoir de permis. Un homme de 73 a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle à Hérimoncourt, dans le Doubs, et a blessé un gendarme. L'information a été dévoilée vendredi par L'Est Républicain et confirmée par l'AFP. Les faits se sont déroulés jeudi matin, quand cet automobiliste devait être contrôlé par des gendarmes qui le connaissent pour ne pas avoir un permis en règle. Ils lui ont donc demandé de s'arrêter sur un parking, ce qu'il a refusé de faire. Un gendarme s'est alors mis devant la voiture pour le forcer à s'arrêter. Sauf que l'automobiliste a continué son chemin, obligeant le militaire a esquivé le véhicule.

Le gendarme a sorti son arme et a tiré en direction d'un pneu, a précisé le parquet de Montbéliard. Le militaire a été légèrement blessé et a été choqué par le comportement du conducteur.

Cinq condamnations sur son casiers judiciaires

L'automobiliste récalcitrant, qui a l'habitude de rouler ivre selon L'Est républicain, a réussi à s'enfuir quelques heures. Le septuagénaire a finalement été interpellé alors qu'il circulait à pied en début d'après-midi. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'ordre public. Le parquet a finalement retenu la qualification de refus d'obtempérer aggravé et de conduite sans permis. L'homme, qui a cinq condamnations à son casier judiciaire, a été placé en maison d'arrêt en attendant son jugement. Il comparaîtra mardi prochain en comparution immédiate.

