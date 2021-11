Doubs : il incendie sa maison pour échapper à son interpellation

Une stratégie des plus étonnantes. Pour échapper aux gendarmes de la brigade de Baume-les-Dames, un homme a incendié sa maison à Verne, dans le Doubs, alors qu'un "mandat d'amener" avait été déposé contre lui.

Vers 6 heures du matin, mercredi 24 novembre, il a refusé d'ouvrir aux gendarmes et s'est retranché chez lui, raconte France 3 Bourgogne Franche-Comté. C'est alors qu'il décide de disperser de l'essence chez lui et d'y mettre feu. Par la fenêtre, les militaires le voient et interviennent de force. Deux gendarmes ont été blessés.

Résultat : il est placé en garde à vue et sa maison est en partie détruite. Il sera présenté au juge d'application des peines comme cela était prévu initialement. Neuf engins et 26 sapeurs-pompiers ont été réquisitionnés durant l'opération pour tenter d'éteindre les flammes.