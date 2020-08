publié le 26/08/2020 à 20:46

En Dordogne, un jeune handicapé a été volé et agressé par cinq jeunes, entre le 21 et le 22 août. La victime les a reçus chez lui et les agresseurs en ont profité pour lui voler son poste de télévision.

Un jour plus tard, le jeune homme recroise par hasard deux de ses agresseurs et les fait à nouveau entrer chez lui. Il se fait alors molester à coups de canne. L'un des deux se fait arrêter par la police le 24 août. L'un de ses complices s'est ensuite rendu dans l'après-midi au commissariat, rapporte le quotidien régional Sud-Ouest.

Les deux adolescents ont été placés en garde à vue, durant laquelle ils ont partiellement reconnu les faits. L'un d'eux était déjà connu des services de police. Ils pourraient être mis en examen pour violences aggravées, et ont été convoqués devant la juge des enfants le 13 octobre prochain.