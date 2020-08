Ireland Baldwin, visage tuméfié, publie les photos de son agression

publié le 24/08/2020 à 12:43

Ireland Baldwin, la mannequin de 24 ans, fille d'Alec Baldwin et de Kim Basinger, a été victime d'une agression le 22 août dernier. Sur Instagram, la jeune femme a partagé deux photos de son visage tuméfié en racontant l'agression dont elle a été victime.

"J'ai été attaquée par une femme qui était défoncée et qui cherchait désespérément de l'argent. Elle m'a attaquée au visage dans un parking, a pris mes affaires et a sauté dans une voiture dans laquelle l'attendait son mari. Tout a été réglé par la police et elle a été arrêtée", démarre Ireland Baldwin dans son post sur Instagram.

La jeune femme a pu compter sur l'aide de témoins pour identifier la personne qui l'a agressée. Elle poursuit : "Les policiers m'ont expliqué que ce genre d'agression arrive fréquemment car les gens ont désespérément besoin d'argent à cause du coronavirus et du manque d'emplois".

Aux États-Unis, plus de 170.000 personnes sont décédées de la Covid-19 depuis le début de l'épidémie. "Je partage ceci pour vous rappeler d'être prudent et de faire attention à vos proches. Nous traversons une période difficile et nous devons faire attention les uns aux autres", conclut Ireland Baldwin.