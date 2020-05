Dordogne : un chien blesse une mère et son fils de 3 ans

publié le 19/05/2020 à 04:45

Jeudi 14 mai, une mère de famille et son fils de 3 ans ont été blessés par un chien, un american staff, sur les hauteurs de Bergerac, en Dordogne. Le chien n’avait ni laisse ni muselière.

Pendant leur promenade, une mère et ses deux enfants, un fils âgé de 3 ans et une fille âgée de 8 mois, ont croisé un homme promenant ses deux chiens, l’un en laisse, l’autre en liberté. Le chien en liberté a dans un premier temps reniflé les promeneurs, sans avoir "l’air agressif au début", raconte le père d’après les propos repris par France info. Puis, le petit garçon prenant peur, le chien est revenu vers eux et l’a mordu aux jambes.

La mère a pris son fils dans ses bras et a été mordue à plusieurs reprises tout en protégeant sa fille âgée de huit mois. Le propriétaire du chien a tenté d’intervenir, mais son autre chien, qu’il tenait en laisse, devenait lui aussi agressif. C’est une passante qui a réussi à écarter l’american staff.

Auditionné, le propriétaire du chien a reconnu que son american staff n’avait ni laisse, ni muselière. Aucune décision n’a été prise, pour le moment, sur l’avenir du chien.