publié le 18/05/2020 à 21:29

Dimanche 17 mai, en fin d’après-midi, vers 17h50, six plaisanciers échoués ont été secourus dans le bassin d’Arcachon, dans le département de la Gironde. Quatre d'entre eux ont dû être hélitreuillés.

Les plaisanciers, à bord d’un semi-rigide, ont été surpris par la marée et se sont retrouvés envasés. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) d’Étel a été alerté par les pompiers et a enclenché un dispositif de sauvetage comprenant un hélicoptère de la SNSM (société nationale de sauvetage en mer) d’Arès, comme le rapporte l’article de 20 minutes.

La préfecture de l’Atlantique précise dans un communiqué que "les quatre plaisanciers les plus fragiles" ont été hélitreuillés jusqu’au centre hospitalier d’Arcachon. La préfecture rappelle également qu'avant chaque sortie en mer, il est important, entre autres, de faire attention à l'horaire des marées.