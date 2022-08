DOCUMENT RTL - Violente agression à Toulouse : "Je suis meurtri", confie la victime

Dans la nuit du vendredi 26 août au samedi 27 août à Toulouse, Jérôme (le prénom a été modifié, ndlr), 31 ans, a été agressé sur le pont Saint-Pierre, près de la place Saint-Pierre. Alors qu'il rentrait de soirée avec des amis, Jérôme interpelle deux personnes roulant, selon lui, vite et dangereusement, à scooter.

"Je me souviens avoir dit à ce groupe de jeunes d'éviter de faire des rodéos", raconte le jeune homme au micro de RTL. C'est à ce moment-là qu'il reçoit une pluie de coups de la part des deux individus. Jérôme se retrouve très rapidement au sol. Les deux individus lui roulent même dessus en repartant sur leur deux-roues.

L'intervention de ses amis et de passants lui a sûrement sauvé la vie, en faisant notamment rapidement fuir les deux agresseurs. Jérôme est conduit à l'hôpital. Il a très peu de souvenirs de l'agression. "Je ne me souviens de plus rien après, (...) c'est le black-out total", confie-t-il.

Il s'en sort avec 3 semaines d'ITT et souffre de plusieurs fractures, notamment au visage. "Les traumatismes sont là (...). Mes blessures sont à la mâchoire, j'ai une fracture du sinus, j'ai des commotions à la tête", détaille la victime. Il se considère aujourd'hui comme un miraculé. "La violence que j'ai pris ce soir-là, je suis meurtri, ça m'affole. Je pense que j'ai une bonne étoile", estime-t-il. Les deux agresseurs sont toujours en fuite.

