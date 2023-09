DOCUMENT RTL - Meurtre d'Emma : "Nous nous en voulons de ne pas avoir pu la protéger", témoignent ses parents

Le procès du meurtrier présumé d'Emma s'est ouvert, lundi 18 septembre, devant le tribunal pour enfants de Mâcon, en Saône-et-Loire. Son ex-petit ami, âgé de 14 ans également, l'avait poignardée à de très nombreuses reprises, sans raison, le 9 juin 2022. Au micro de RTL, les parents d'Emma se confient : "Ça a été de l'acharnement, 47 coups de couteau. Il l'a poursuivie plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit décédée", explique le père de l'adolescente.

Selon la mère d'Emma, "il (son ex-petit ami) a prémédité cela, il voulait tuer quelqu'un, et c'est Emma qui a pris." Pour les parents de l'adolescente, il n'y avait pas de raison à ce geste : "Une pulsion, un désir, il voulait voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Il n'a aucune empathie, aucun ressenti. C'est plus nous qui nous en voulons de ne pas avoir pu la protéger", regrette sa mère.

Et le père d'ajouter : "Elle est partout dans la maison, c'est très compliqué". "Elle nous manque, et on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a plus de but", confie la maman d'Emma.

L'expertise psychiatrique a conclu à une altération du comportement de l'adolescent, il peut donc être jugé et condamné. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion. Le procès s'achève ce mercredi.