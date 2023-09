Des escrocs qui prennent possession d'une résidence... avant d'expulser les propriétaires légitimes. C'est un véritable calvaire que les copropriétaires d'une résidence d'Annemasse (Haute-Savoie) vivent actuellement. L'une des propriétaires, Christelle, a même été agressée ce jeudi 28 septembre, selon les informations de RTL.

Mercredi, elle avait témoigné et expliqué le cauchemar qu'elle vivait. Et ce, alors qu'elle a pris la main sur la fronde contre ce squat organisé. "Vous avez mis des gens dans mon appartement", reprochait-elle au squatteur. Elle assurait, alors, avoir un titre de propriétaire signé de la main d'un notaire. Face à elle, les escrocs ne veulent rien savoir : "L'immeuble est à nous", assurait-il dans un enregistrement obtenu par RTL.

Jeudi, Christelle a été agressé alors qu'elle se trouvait dans la résidence avec une équipe de télévision. Elle devait rencontrer une partie des squatteuses.

"J'étais couchée à terre, je me faisais frapper"

"La personne m'a agressée. Elle a attrapé mon pied, elle m'a traînée dans son appartement. Elle m'a mis à terre et frappé à terre. Heureusement, les journalistes sont venus à mon secours. Ils ont du mal parce qu'elle me tenait tellement [fort] et elle me frappait", raconte-t-elle au micro de RTL. Les journalistes l'ont ensuite traîné en dehors de l'appartement. "J'étais couchée à terre, je me faisais frapper", se souvient Christelle.

Que va-t-il se passer ? Ça va mal finir, on va se faire massacrer Christelle, dépossédée de son bien par des squatteurs, au micro de RTL

Des membres des forces de l'ordre sont intervenus rapidement, avant qu'elle ne soit transférée à l'hôpital d'Annemasse. Elle doit désormais subir des examens avant de vérifier si elle a été victime, ou non, d'une fracture.

Et la propriétaire de lancer un appel au ministre de l'Intérieur. "Monsieur Darmanin, je m'adresse à vous. Il va y avoir un drame. Qu'attendez-vous ? Que quelqu'un se fasse tuer dans cette résidence ?", déclare-t-elle. Elle explique que, mercredi soir, un autre squatteur a tenté d'agresser un autre copropriétaire. "Cela fait deux fois que je suis agressée. Cela devient dramatique dans cette résidence. Que va-t-il se passer ? Ça va mal finir, on va se faire massacrer", redoute-t-elle. "Monsieur Darmanin, aidez-nous", répète-t-elle au micro de RTL.