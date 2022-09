DOCUMENT RTL - La colère d'une mère après que le meurtrier de son fils a agressé un chauffeur de taxi

Le jeune homme de 24 ans qui a agressé au cutter dimanche un chauffeur de taxi dans les Yvelines s'avère en fait être récidiviste. Il avait déjà été condamné pour le meurtre violent d'un adolescent en 2012 et purgeait une peine de 22 ans de prison. Mais il a profité d'une permission de sortie pour s'évader.

La maman de la victime tuée il y a dix ans ne comprend pas que le meurtrier de son fils soit aujourd'hui en liberté. "On est vraiment dans la colère. La première chose qu'on s'est demandée c'est déjà : 'Qu'est-ce qu'il faisait dehors, au bout de dix ans, alors qu'il est condamné à 22 ans pour des actes assez graves ?'", confie Isabelle au micro de RTL. "Surtout, comment ça se fait qu'au bout de deux jours de cavale, on découvre ça dans la presse ? On ne sait pas de quoi il est capable, on a une fille, il la connaît en plus. Je crains pour ma fille".

"Il monte dans un taxi, il recommence la même chose avec un cutter, et il attaque la personne dans les mêmes circonstances et gratuitement. Il y a quand même un monsieur de 33 ans, papa de trois enfants, qui s'est retrouvé entre la vie et la mort à l'hôpital pour un dénominateur commun : l'assassin de notre fils", déplore la mère de famille. "Au bout de dix ans, on recommençait à peine à reconstruire des choses, à sortir un peu la tête de l'eau. Là, on se retrouve le 10 janvier 2012, on repart dans les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes insomnies. Ça recommence, on recommence à zéro".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info