DOCUMENT RTL - Incident sur un vol Air France : "On avait l'impression de tomber", raconte une passagère

Panique à bord sur un vol reliant Paris à New York, le 4 avril. Le vol Air France 011 était en approche de Roissy lorsque l'avion a viré à gauche. L'avion a dû redécoller, les pilotes ayant remis les gaz. Air France précise que les pilotes ont "effectué une remise de gaz lors de l'approche à Paris-Charles de Gaulle", selon une déclaration transmise à l'AFP.

Élodie était à bord du vol, avec sa famille, de retour de vacances. "On a commencé à sentir des secousses, petites au début, puis de plus en plus fortes. Là, on a commencé à paniquer, à se tenir aux sièges devant nous. Des personnes ont commencé à pleurer, d'autres à crier. On avait l'impression de tomber, de remonter, puis de tomber, l'impression que l'avion ne tenait pas droit", raconte-t-elle au micro de RTL.

"On a senti l'avion remonté d'un coup. Dans un message audio, une personne nous a dit que l'on n'avait pas pu atterrir, que nous allions tenter d'atterrir une seconde fois et que nous aurions une explication du pilote", ajoute-t-elle. "On a arrêté de paniquer et attendu la seconde descente. Et après ça s'est très bien passé."

Plus de peur que de mal pour les passagers du vol Air France. Même s'ils ne réalisent que maintenant de la gravité de l'incident. "Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on avait eu beaucoup de chances... Je me suis dit que j'étais à deux doigts de perdre la vie et de ne plus jamais revoir mes enfants. C'est quelque chose qui m'a assez marqué", confie Élodie.