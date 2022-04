Incident sur un vol Air France : "Ils ont évité la catastrophe, on se sent chanceux", confie une passagère

Le sang-froid des pilotes du Boeing 777, en provenance de New York, a permis d'éviter de peu un incident potentiellement grave. L'équipage du vol AF011 a été contraint d'interrompre sa séquence d'atterrissage le mardi 5 avril alors qu'il arrivait à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Les pilotes avaient perdu le contrôle de l'appareil alors qu'ils se préparaient à atterrir.



"On nous a annoncés la descente, on était en train de traverser les nuages et on a senti des gros trous d'air", témoigne Jessica, qui se trouvait à bord de l'avion. "Des gens ont commencé à crier. Rien ne nous laissait penser que quelque chose de grave se passait mais ça secouait un peu".

"Très vite, on a senti que l'avion remettait les gaz et remontait. Le chef de cabine est intervenu, nous a indiqué qu'ils n'ont pas réussi à faire l'atterrissage et que le commandant nous donnerait plus d'informations", poursuit Jessica. "Je suis hyper admirative du sang-froid des pilotes et aussi de l'équipage parce qu'on n'a pas du tout ressenti de stress. C'est super impressionnant et de savoir qu'ils ont réussi à éviter la catastrophe, on se sent hyper chanceux".