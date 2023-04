DOCUMENT RTL - Harcèlement scolaire : Sarah raconte le cauchemar vécu par son fils Fares, collégien violenté

Depuis la rentrée de septembre, Fares, un collégien de 12 ans scolarisé au collège Jules Verne de Carcassonne, vit un cauchemar. Le jeune garçon, atteint du syndrome de Doose pouvant lui provoquer des crises d'épilepsie, est victime de harcèlement de la part de 9 de ses camarades. "Ça a débuté au mois de septembre, pendant sa première année en classe de 6e" raconte sa mère Sarah sur RTL. Elle poursuit : "Ils ont commencé à le pousser, à le bousculer, à le traiter de sale handicapé. Et après ça a duré et ça s'est intensifié un peu plus."

Sarah a porté plainte contre le groupe de harceleurs le 23 mars, après qu'ils ont poussé son fils, la veille, dans les escaliers. Elle raconte l'agression : "Le 22 mars, il sortait à 11 heures, il était dans les escaliers, il a entendu des enfants parler, dire 'il est là', et ils l'ont poussé. Ils l'ont poussé et il est tombé, il était en sang. Une élève qui me connait m'a appelé pour me dire : 'vite, viens, ton fils est en sang', parce que le collège ne m'a pas prévenue".

Fares a été blessé, explique sa mère : "Quand je suis arrivée, j'ai trouvé les sapeurs-pompiers qui prenaient en charge mon fils. Il a eu la paupière du bas ouverte et une fracture du nez". Sarah souhaite désormais que Fares puisse retourner en cours et que "le harcèlement s'arrête."



Depuis l'agression, Fares reçoit ses cours à la maison. Pour Sarah, le voir exclu de l'établissement serait une double peine. La mère de famille sera reçue par le maire de Carcassonne, Gérard Larrat, lundi à 17 heures. Déterminée, elle se dit prête à parler du cas de son fils au ministre de l'Éducation nationale. "J'ai encore la chance d'avoir mon fils auprès de moi, c'est pour ça que je ferais en sorte que le harcèlement s'arrête", dit-elle.

