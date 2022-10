Accidents de chasse : 4 personnes blessées dans la Drôme et le Beaujolais

En forêt de Vinsobres dans la Drôme, un homme de 62 ans a été grièvement blessé ce dimanche 10 octobre alors qu'il ramassait des champignons. Le président de la société de chasse locale s'est présenté de lui-même à la gendarmerie. Il a reconnu être l'auteur du tir et explique avoir dû tirer en urgence sur un sanglier qui le chargeait. Aucune trace d'alcool ou de stupéfiants n'ont été détectées dans son sang.

Quelques heures plus tard, à côté de Villefranche-sur-Saône dans le Beaujolais, une mère de famille et ses deux enfants ont reçu du plomb dans les jambes. Cette petite famille se promenait tranquillement, dimanche en début d'après-midi, dans les belles vignes de pommiers, en plein cœur du Beaujolais, quand plusieurs coups de feu ont retenti.

Une mère de famille de 33 ans et ses deux enfants se sont écroulés, touchés aux jambes par des plombs de fusil de chasse. Immédiatement contactés, les pompiers sont arrivés sur place quelques minutes plus tard. Un médecin du Samu a été héliporté sur les lieux de l'accident pour prendre en charge cette mère de famille et ses deux enfants de 7 et 10 ans. Aucun d'eux n'avait finalement un pronostic vital engagé, mais la famille était très choquée.

La mère et ses deux enfants ont été rapidement admis à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. De son côté, le chasseur auteur des coups de feu, a été interpellé par les gendarmes. En garde à vue, il a expliqué qu'il chassait dans ses vignes du petit gibier et qu'il a été ébloui par le soleil au moment des coups de feu en direction de cette famille. Ressorti libre de sa garde à vue, il reste sous le coup d'une enquête pour violences avec arme. Son fusil de chasse a été saisi.

