Disparus de Boutiers : pourquoi l'énigme reste entière 50 ans après

La disparition de la famille Méchinaud reste un cas unique parmi les affaires criminelles françaises non résolues. C’est le plus ancien cold case transmis au pôle judiciaire de Nanterre.

Dans la nuit du 24 décembre 1972, Jacques et Pierrette Méchinaud, ainsi que leurs deux fils, âgés de 4 et 7 ans, réveillonnent chez les Fontanillas, à Cognac (Charente). Les deux familles se connaissent bien. Les deux pères travaillent ensemble à l'usine d'emballage Saint-Gobain à Châteaubernard. Une soirée festive des plus normales. Pourtant, ce sont les dernières personnes qui les reverront vivantes.

Vers 2h30, les Méchinaud décident de rentrer chez eux. La famille vit à Boutiers-Saint-Trojan, une petite commune de 1.500 habitants. Il ne leur reste que quatre kilomètres à parcourir pour arriver jusqu'à Cognac. Leur Simca 1100 grenat longe la Charente. Le couple et ses deux petits garçons, qui dorment à l'arrière, disparaissent ensuite dans la nuit hivernale. On ne les reverra plus jamais.



Une nouvelle piste 50 ans après ?

Alors que s'est-il passé ? Accident ? Suicide collectif ? Départ volontaire à l'étranger ? Crime ? Aucune piste viable n'est retenue, et l'affaire tombe peu à peu dans l'oubli. Jusqu'à ce que de nouvelles fouilles soient réalisées par les gendarmes en 2011 dans une maison abandonnée.

Une semaine avant la disparition de la famille, Jacques Méchinaud avait appris que sa femme entretenait une liaison. Le père de famille aurait-il orchestré une fugue familiale, ne supportant pas d'être trompé ?

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.