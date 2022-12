Les affaires de disparitions ou de meurtres mystérieuses ne manquent pas ces dernières décennies, de quoi donner du travail au pôle "cold cases" de la justice française, récemment constitué. Il se compose de trois juges d'instruction, qui travailleront avec des agents de police spécialisés dans la lutte contre les atteintes aux personnes. L'un de ces dossiers poussiéreux est celui de la famille Méchinaud. Il y a cinquante ans, ce couple avec deux enfants a subitement disparu. Ils ont été aperçus pour la dernière fois lors de leur départ d'un dîner de Noël chez leurs amis.

Les enquêteurs penchent tout d'abord pour un accident de voiture, qui aurait projeté la famille dans un endroit difficile d'accès ou même au fond de la Charente. Mais les recherches ne donnent rien. Ils cherchent alors d'autres hypothèse, et apprennent que Pierrette Méchinaud entretenait une relation extra-conjugale. La responsabilité du mari dans la disparition de la famille est alors envisagée, mais sans élément concret venant confirmer cette piste. Une nouvelles série de fouilles et de recherches entre 2011 et 2013 n'a pas permis d'élucider cette mystérieuse disparition.

