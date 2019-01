Marseille : bientôt une navette reliant l'aéroport au centre-ville en 72 secondes ?

et Léa Stassinet

publié le 24/01/2019 à 15:11

Imaginez 72 secondes pour faire les 20 kilomètres qui séparent la cité phocéenne de l'aéroport de Marignane. À peine le temps de vous asseoir, de boucler votre ceinture et vous voilà déjà arrivé. Cela parait complètement fou et pourtant c'est un projet très sérieux, comme en témoigne la Une de La Provence ce jeudi 24 janvier.



Alors de quoi s'agit-il ? Et bien c'est en fait une déclinaison de l'Hyperloop imaginé par Elon Musk, cette sorte de train à très très grande vitesse qui se déplace à l’intérieur d'un tube. La capsule qui transporte les passagers est propulsée à 1.000 km/h sous l'effet d'un champ magnétique généré par des moteurs à induction positionnés tout au long du parcours.



Un projet d'autant plus dingue que ses initiateurs tablent sur une commercialisation rapide : pour 2030, soit dans 10 ans à peine. Les premiers tests pourraient avoir lieu dès l'an prochain, sur 3 kilomètres dans la région de Limoges.

Des détails qui posent problème

Alors avant cela, il y a quand même deux ou trois petites choses à régler, soulignent nos confrères. Notamment concernant la question écologique. L'alimentation du dispositif nécessite en effet une quantité phénoménale d'énergie. Le tube, lui, doit être droit, pas de courbure... En clair, impossible de contourner un parc naturel, un vignoble ou même un château classé.



Problème aussi pour les passagers : comment leur faire supporter une telle vitesse de propulsion ? Et un fort freinage à l'arrivée ? Et comment les évacuer en cas de problème ou de panne ? Les ingénieurs sont en tout cas optimistes puisque lors de la présentation du projet hier à Paris, la société a listé une série d'autres liaisons possible : Lyon-Saint-Étienne, Paris-Le Havre ou encore Paris-Toulouse. Si cela se concrétisait, un Paris-Toulouse se ferait en 407 secondes, soit moins de 7 minutes.