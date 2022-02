Disparition de Marion Wagon : pourquoi est-elle surnommée "la petite fille aux briques de lait" ?

Le 14 novembre 1996, la petite Marion Wagon, dix ans, disparaît en plein jour à la sortie de l'école, à Agen (Lot-et-Garonne). Ses parents, qui l'attendent pour le déjeuner, ne la verront jamais rentrer. Une enquête pour enlèvement est ouverte et une vaste campagne d'appel à témoin est organisée pour retrouver la petite fille.

De son côté, Annie Gourgues, présidente de l'association La Mouette qui vient en aide aux proches de victimes disparues, se mobilise sans attendre. Elle contacte le procureur pour obtenir l'autorisation de diffuser des affiches avec la photo de Marion. Une première en France car auparavant, ce type d’affiches ne sortait pas du commissariat local.

Au total, 15 millions d'affiches sont distribuées dans le pays. On en retrouve sur les vitrines des magasins, les feux tricolores, les pare-brise… Cette affaire fait grand bruit. "On parle de Marion vue sur une plage, ou encore à Lourdes, au Japon, en Martinique et même dans une boîte de nuit à Bamako. On a eu affaire à des témoignages plus ou moins loufoques de gens qui pensaient l'avoir vu un peu partout à travers le monde", se souvient Vincent Sénécal dans les Voix du Crime.

Pour le magazine Le Nouveau Détective, le journaliste s'est rendu sur les lieux de la disparition de Marion Wagon pour comprendre pourquoi vingt-cinq ans après, cette affaire reste un mystère.

Elle va les convaincre d'imprimer une dizaine de millions de packs de lait avec la photo de Marion Vincent Sénécal

En 1997, les parents de Marion participent à une émission mensuelle d'appel à témoin animée par Jacques Pradel. C'est à l'issue de cet événement qu'Annie Gourgues se rapproche du journaliste spécialiste des faits divers et lui propose une idée venue tout droit des États-Unis. Là-bas, les appels à témoin sont diffusés sur les paquets d'allumettes.

Pourquoi ne pas faire de même en France ? Pourquoi ne pas imprimer le portrait de Marion sur un objet que tous les Français possèdent chez eux ? Après une courte réflexion, le présentateur lui présente un option qui marquera l'histoire des faits divers. "Grâce à ses réseaux, Jacques Pradel va lui présenter les industriels du lait. Elle va les convaincre d'imprimer une dizaine de millions de packs de lait avec la photo de Marion, ce qui restera dans les mémoires", raconte Vincent Sénécal.

Vingt-cinq ans plus tard, le mystère de la disparition de Marion perdure encore. Pourtant, Vincent Sénécal garde espoir. Pour lui, il est important de continuer à parler de cette affaire pour ne pas oublier la fillette. Ses parents, eux, ne souhaitent plus apparaître dans les médias.

Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le magazine Le Nouveau Détective.





