Disparition de Maëlys : "C'est un cauchemar", clame un habitant de la commune

publié le 29/09/2017 à 09:18

Un mois après la disparition de leur fille, les parents de Maëlys ont décidé de sortir du silence. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi 28 septembre, tous deux ont lancé "un appel à la vérité", réclamant du suspect principal de "révéler ce qu'il sait".





Depuis le 27 août dernier, la commune de Pont-de-Beauvoisin vit au rythme de l'enquête judiciaire, entre surexposition médiatique et multiplication des fouilles et perquisitions. Dans cette ville de 3.000 habitants, les riverains, qui se disent meurtris par cette disparition, ont été particulièrement émus par l'allocution des parents de la fillette. "J'ai été très touchée. Ça m'a fait très mal (...) J'espère qu'ils vont la retrouver vivante !", s'est exclamée Toinette au micro de RTL, avant de fondre en larmes.

"C'est un cauchemar, un enfer. Vous vous rendez compte de ce que l'on peut penser au quotidien, une petite fille de cet âge là, qui a été enlevée par un espèce de pervers. J'ai pas de mots pour décrire ça (...) On est tous bouleversé", s'insurge Christophe, père de famille.

Depuis fin août, des battues sont organisées par des habitants de la région. Plusieurs centaines de personnes ratissent les environs à la recherche du moindre indice permettant de retrouver la fillette.

Si de nombreux indices semblent accabler l'unique suspect, aucune preuve formelle ne montre son implication dans la disparition de la fillette.



De son côté, la mère de l'ex-militaire de Domessin affirme qu'elle va s'entretenir avec son fils pour lui demander s'il a des informations. "Le jour où je vais le voir, je vais parler avec lui. Je vais lui dire : 'si tu as vu quelque chose, dis-le' (...) Et s'il me dit quelque chose, j'en ferais part après. Ça c'est sûr. J'en aurais trop sur la conscience de ne rien dire", lance-t-elle au micro de RTL.