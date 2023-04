Disparition de Leslie et Kévin : deux nouveaux suspects interpellés

L'enquête progresse. Depuis la découverte des corps les 3 et 4 mars dernier, la police se rapproche petit à petit des circonstances entourant l'assassinat de Leslie et Kevin. Disparus à Prahecq dans les Deux-Sèvres, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022, Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans pourraient avoir été tués par des amis proches du couple. Deux nouveaux suspects ont été interpellés ce vendredi 14 avril et rejoignent Tom Trouillet, Nathan Badji et Enzo C. sur le banc des accusés.

Selon les informations du Parisien, confirmées par le parquet de Poitiers, les deux individus seraient impliqués dans la disparition des deux jeunes. D'ores et déjà incarcérés, les trois autres suspects ont été mis en examen pour assassinats, enlèvement, séquestration et modification d'une scène de crime. Selon les résultats de l'autopsie, le coup fatal porté à Leslie et Kevin aurait été l'œuvre d'un "objet contondant". Tout comme les mobiles de Tom, Nathan et Enzo, les motivations de ces deux nouveaux suspects doivent encore être déterminées.

De plus, les circonstances et la temporalité des faits restent encore floues, malgré la découverte des corps suite aux aveux de l'ami proche du jeune couple, Tom. D'après le procureur de Poitiers Cyril Lacombe, ce dernier aurait pu agir suite à une "déception sentimentale et/ou des dettes financières". La première pourrait être liée à d'éventuels sentiments de Tom Trouillet envers Leslie, dont il était l'ami et qui s'était mise en couple avec Kevin peu de temps avant la disparition. La seconde pourrait être liée à un trafic de stupéfiants auquel aurait pris part Kevin.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info