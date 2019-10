Disparition d’Éléa Goarnigou : son ex-compagnon mis en examen

publié le 26/10/2019 à 09:18

Les recherches avancent dans l'enquête sur la disparition d'Éléa Goarnigou. Cette jeune femme de 24 ans n'a plus donné signe de vie à son entourage depuis le mois d'août 2019. Début septembre, un avis de recherche avait été lancé. D'après ses proches qui ont donné l'alerte, Éléa devait réaliser le pèlerinage de Compostelle durant l'été. Selon une information de la Provence, son ex-compagnon a été interpellé ce mardi 22 octobre et mis en examen.



Le domicile du jeune homme, un certain Jérémy R. a été fouillé par les enquêteurs de la PJ d'Avignon, qui ont découvert dans la cave, des documents appartenant à Éléa Goarnigou. Selon le quotidien local, le jeune homme et la jeune femme s'étaient séparés en juillet dernier.

Présenté à un juge d'instruction, Jérémy R. a été mis en examen pour enlèvement et séquestration avant d'être écroué. Quant à Éléa Goarnigou, elle est toujours portée disparue.