Disparition de Gérald Thomassin : son frère lance un appel à l'aide sur RTL

publié le 21/10/2019 à 19:41

"J'ai peur de ne plus revoir mon frère". Sur RTL ce lundi 21 octobre, le frère de l'acteur Gérald Thomassin, disparu depuis le 29 août dernier a fait part de son inquiétude. "Ce n'est pas normal, il y a quelque chose, il va falloir se bouger", implore Jérôme dans le journal à écouter ci-dessous.

Gérald Thomassin, qui avait reçu un César dans la catégorie espoir en 1991 pour son rôle dans Le Petit criminel de Jacques Doillon est introuvable depuis deux mois. Il a disparu le jour où il avait un rendez-vous judiciaire à Lyon dans le cadre d'une enquête pour un meurtre dont il est suspecté.

Son colocataire se souvient ce jour-là de l'avoir emmené à la gare de Rochefort. Il l'a vu monter dans le train et depuis, plus personne ne sait où il est. L'enquête d'abord ouverte pour disparition inquiétante a été élargie à une enquête pour enlèvement ce lundi 21 octobre. Cela ne signifie pas qu'il y a un élément qui fasse penser à une piste criminelle mais cela va permettre à la police judiciaire de La Rochelle d'avoir plus de moyens pour tenter de percer le mystère.



"Ce n'est pas un enfant, on ne peut pas faire d'alerte enlèvement mais je demande un appel à témoins pour retrouver l'homme, pas l'acteur, l'homme", martèle son frère.

