Sophie Le Tan : la demande de remise en liberté du suspect examinée

publié le 28/02/2019 à 04:53

La demande de remise en liberté déposée par Jean-Marc Reiser, le principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan, jeune étudiante de 20 ans introuvable depuis début septembre à Strasbourg, est examinée ce jeudi 28 février à huis clos par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Colmar (Haut-Rhin). Il s'agit de "la première demande de remise en liberté" formulée par Jean-Marc Reiser, 59 ans, mis en examen pour assassinat et placé en détention depuis mi-septembre.



C'est Jean Marc Reiser en personne, sans passer par ses avocats, qui a fait cette demande de remise en liberté. Ce dernier estime en effet que l’enquête n'avance pas assez vite.

Cette demande n'a pourtant presque aucune chance d'aboutir, car rien dans l'enquête n'est venu ouvrir d'autres pistes ou disculper Jean Reiser qui reste l'unique suspect dans la disparition de Sophie Le Tan.

Des traces de sang accablantes pour sa défense

Et l'élément le plus accablant reste ces traces de sang en quantité retrouvées dans l'appartement du suspect, avec l'ADN de Sophie Le Tan. Traces découvertes malgré un nettoyage en profondeur qu'avait effectué Jean-Marc Resier.



Cela prouve que la jeune fille est montée chez Jean-Marc Resier, ce que le suspect a d'ailleurs fini par reconnaître, après avoir affirmé dans un premier temps en garde à vue n'avoir jamais rencontré l'étudiante.



Le 4 octobre dernier, il a donc livré une version "compatible" avec de nouveaux souvenirs, affirmant avoir recueilli chez lui Sophie Le Tan blessée à la main pour la soigner. Version qui justifie selon lui pourquoi le sang de la jeune femme se trouvait chez lui.



Rien n'est venu depuis appuyer cette version. De plus, depuis le départ les enquêteurs savent que c'est Jean-Marc Resier qui a passé une petite annonce pour faire visiter un appartement. C'est donc lui qui reste le seul et unique suspect dans cette affaire.