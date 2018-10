publié le 12/10/2018 à 11:30

Les enquêteurs continuent leur travail dans la disparition de l'étudiante Sophie Le Tan le 7 septembre dernier en Alsace. Il s'agit de reconstituer le parcours du principal suspect, Jean-Marc Reiser, mis en examen dans cette affaire.



Sur son ordinateur, les policiers ont découvert qu'il avait fait des recherches sur internet à propos des conventions d'extradition des ressortissants français à l’étranger, "en particulier dans les pays asiatiques et africains", rapporte Le Parisien.

Ce type de recherches pourraient lui permettre de savoir, selon les pays, s'il peut, ou non, être rapatrié en France, s'il fuit à l’étranger ou s'il est mis en cause dans des infractions là-bas. L'homme, âgé de 59 ans, est soupçonné "d'avoir beaucoup voyagé ces dernières années, en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique", explique une source proche de l'enquête à nos confrères.

Retracer ses déplacements

Les enquêteurs travaillent pour retracer ses déplacements, depuis sa sortie de prison en 2012. Ses comptes bancaires, son téléphone ou les fichiers des compagnies aériennes pourront permettre d'établir s'il a voyagé et dans quel pays.



"Pour l’heure, aucune affaire de disparition ou de meurtre non élucidés dans la région strasbourgeoise n’a fait l’objet de rapprochement avec le suspect", souligne Le Parisien. Sur internet, l'homme consultait des sites de rencontres et de mariages où il était en relation avec des femmes de nationalité étrangère.