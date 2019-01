Explosion à Paris : deux pompiers grièvement blessés

publié le 12/01/2019 à 10:48

Une explosion, dont l'origine demeure inconnue à ce stade, a fait plusieurs blessés samedi 12 janvier en plein cœur de Paris. Dans le IXe arrondissement, rue de Trévise, un incendie - a priori accidentel - se serait déclenché dans une boulangerie. Une opération de secours a rapidement été déployée. Au cours de celle-ci, deux soldats du feu ont été gravement blessés alors qu'ils arrivaient à peine sur place. Ils sont dans un état grave.



La boutique et le premier étage de l'immeuble ont été littéralement soufflés, d'après notre journaliste sur place. "C'était énorme. Ça m'a fait peur. On pensait que c'était un pétard, mais non, c'était bien plus fort qu'un pétard", décrit cet habitant du quartier sur RTL.

Édouard Philippe et Christophe Castaner sont arrivés sur place. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur explique que "plus de 200 pompiers de Paris sont engagés dans les opérations de secours. Le bilan s'annonce lourd."