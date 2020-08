Les vols "à la fiente d'oiseau", la nouvelle technique des pickpockets

publié le 01/09/2020 à 01:03

Les voleurs regorgent d'inventivité quand il s'agit de trouver de nouvelles techniques pour vous dépouiller. Le commissariat de La Rochelle, en Charente-Maritime, a appelé les habitants à la vigilance après que trois cas de "vols à la fiente d'oiseau" ont été signalés, comme le relève le journal régional Sud-Ouest.

Une technique originale puisqu'en pratique les voleurs aspergent leur victime avec un liquide verdâtre et nauséabond ressemblant à de la fiente d’oiseau. Le pickpocket détourne alors son attention en proposant à la victime de l'aider à se nettoyer avec un mouchoir. Pendant ce temps, un complice en profite pour faire ses poches et voler bijoux, argent et carte bancaire.

Selon 20 Minutes, ce nouveau stratagème a également fait plusieurs victimes la semaine dernière autour de Pornic et de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. "Ce mode opératoire se répète sur un couple où le malfaiteur nettoie pendant que son amie parle beaucoup et très vite afin de leur détourner l’attention", indique la gendarmerie. Une technique bien rôdée dont la gendarmerie appelle à se méfier en refusant tout contact et toute aide dans ce genre de situation.