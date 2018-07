À Strasbourg, les policiers jouent aux pickpockets pour faire de la prévention

publié le 18/07/2018 à 12:01

L’été avec ses terrasses, son soleil et ses vacances est plus synonyme de détente et de repos que vigilance pour les vacanciers. Pourtant, c’est aussi un moment de prédilection pour les pickpockets qui peuvent profiter de la négligence de touristes.



Pour faire face à cette situation, la police de Strasbourg a lancé une campagne insolite de prévention visant à alerter les passants contre les vols, rapporte France 3. Leur idée, la preuve par l’exemple. Pour ce faire, ils se font passer pour des pickpockets afin de montrer aux touristes leur vulnérabilité.

Reprenant une technique classique des voleurs en terrasse, l’un des policiers se présente aux vacanciers assis autour d’un verre, pendant que son collègue profite de l’inattention de ces derniers pour leur dérober un sac ou des effets personnels. Bien évidemment, les affaires sont ensuite rendues aux clients à la fin de la démonstration. En 2017, 142.000 vols à la tire ont été enregistrés.

[#ContreLesVols] En vacances, sur la plage ou en mission #soldes, ne laissez aucune chance aux voleurs ! A #Strasbourg, nos policiers @PoliceNat67 se sont fait passer pour de redoutables voleurs à la tire pour sensibiliser contre les pickpockets. pic.twitter.com/UQpOO9h5O7 — Police nationale (@PoliceNationale) 18 juillet 2018