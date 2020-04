Les animaux du parc animalier Hi Han

publié le 11/04/2020 à 01:22

C’est le parc animalier lui-même qui a partagé sur Facebook cette annonce. Des personnes se sont introduites de nuit dans le parc Hi Han abritant toutes sortes d’animaux, des chèvres aux cochons en passant par des ânes, et ont laissé s’échapper les animaux, allant même jusqu’à tuer un cochon. Si la plupart des 130 pensionnaires du parc ont pu être récupérés par les agents du service technique, des moutons, une dinde et des dindons sont pour le moment toujours perdus dans la nature.



Comme l’a indiqué le parc sur sa page Facebook, il n’est pas sûr que les animaux encore portés disparus soient dans la forêt à proximité du parc. Ils sont "peut-être tout simplement volés." Une hypothèse appuyée par le fait que du matériel appartenant à l’équipe a également disparu. Le parc a également lancé un message, exhortant toute personne qui aperçoit un des animaux à "appeler le parc ou nous contacter via cette page Facebook".