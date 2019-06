Seine-Saint-Denis : un policier enfonce des ciseaux dans la gorge d'un lycéen

publié le 26/06/2019 à 12:35

À Vaujours, commune de Seine-Saint-Denis de moins de 7.000 habitants, un contrôle d'identité a dégénéré samedi 22 juin, blessant un jeune de 17 ans.

Selon les témoignages recueillis par Le Point, des policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) étaient en patrouille lorsqu'ils auraient entendu des moqueries à leur encontre. Ils seraient alors allé voir un groupe de 4 jeunes, qu'ils soupçonnaient d'être les auteurs de ces plaisanteries pour les contrôler et les palper.

Alors que le groupe nie, un des policiers leur aurait dit : "Vous n'assumez pas vos paroles, bande de couilles molles, bande de pédales, vous n'êtes pas des hommes". Le contrôle d'identité dérive. Un des gardiens de la paix tente d'attraper un adolescent.

Dans ses propos, Farès, le jeune homme agressé, explique qu'il a d'abord esquivé un coup de pied au tibia, puis qu'il s'est fait enfoncé des ciseaux dans la gorge.

"On m'a recousu de trois points de suture"

"Il voulait qu'on se disperse. On n'allait pas assez vite, selon lui. Il a avancé vers moi, a pointé ses ciseaux et me les a plantés dans la gorge, à droite de la pomme d'Adam. Ensuite, avec mon tee-shirt, je me suis fait un point de compression" relate-t-il à l'hebdomadaire. Il raconte ensuite qu'aucun des policiers ne l'a aidé à soigner sa blessure, ni a appelé les pompiers. Un de ses amis a prévenu les secours. "À l'hôpital, on m'a recousu de trois points de suture" témoigne-t-il.

Une fois soigné, le jeune homme a été placé en garde à vue au commissariat de Livry-Gargan. Le lendemain, dimanche 23 juin, son père est à son tour placé en garde à vue. Des policiers sont venus le chercher à son domicile. Sa sœur, venue lui apporter des vêtements puisque les siens étaient tâchés de sang, a elle aussi été placée en garde à vue et aurait été victime d'insultes au commissariat.

La police des polices a donné un rendez-vous à la famille de Farès pour porter plainte contre les gardiens de la paix. Farès, lui, sera convoqué prochainement pour outrages et menaces de mort envers les policiers, propos qu'il nie avoir tenu.