Décès à Lariboisière : on connaît les causes de la mort de la patiente

publié le 24/01/2019 à 19:42

Cette patiente s'était présentée avec de violents maux de tête et des douleurs aux jambes. Ce n'est que 12 heures plus tard que son corps avait été retrouvé, sur un brancard. Selon le premier rapport d'autopsie, Micheline Myrtil, 55 ans, a succombé à un œdème pulmonaire qui a provoqué une détresse respiratoire aiguë. Les rougeurs sur l'ensemble du corps suggèrent une infection.



Micheline Myrtil "aurait pu être sauvée" si son cas avait été traité correctement, assure son beau-frère, Patrick, au micro de RTL. "Ce n'est pas normal du tout qu'elle soit restée aussi longtemps et qu'aucun médecin ne soit venu pour faire un bon diagnostic de son état", s'insurge-t-il. La famille de Micheline Myrtil souhaite toujours "savoir la vérité" quant aux réelles conditions de son décès.



Même si l'AP-HP a reconnu une série de dysfonctionnements, Patrick pense que les Hôpitaux de Paris cherchent à échapper à leur responsabilité. "Ce n'est pas à cause d'un manque de moyens qu'elle est décédée. Pour moi, c'est à cause d'un manque de sérieux".

Et pour Patrick, la vraie réponse ne pourra venir que de la justice : la famille de Micheline Myrtil réclame la saisie d'un juge d'instruction.