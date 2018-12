Décès à l'hôpital Lariboisière : "On est en colère, on veut la vérité", dit la famille

publié le 24/12/2018 à 07:45

Chez eux, ce n'est pas possible, trop de bazar disent-ils, de papiers à remplir, trop de peine. Micheline vivait seule, elle n'avait pas d'enfant. Alors autour de la petite table collée à la vitrine, dans cette boulangerie, c'est Patrick, son beau-frère et Jessy, sa nièce, qui s'installent les visages marqués par la fatigue accumulée ces derniers jours, et toutes ces démarches qui leur sont tombés dessus.



Ils sont en colère : "On n'a pas encore eu le temps d'être triste", dit Patrick, six jours après le décès de Micheline. Ils ont encore beaucoup à faire : rapatrier sa dépouille en Martinique et porter plainte, dans les prochains jours, ils ont déjà un avocat pour ça.



C'est la police qui leur a appris les circonstances exactes du décès, ces 12 heures d'attente dans un service d'urgences. Et la famille n'y croit toujours pas, elle insiste : Micheline était jeune, 55 ans, elle était en bonne santé, n'avait aucune maladie. Jessy ajoutera : "Ma tante faisait du sport, elle prenait soin d'elle". Alors, s'ils témoignent, c'est parce qu'ils veulent comprendre ce qui s'est passé et, surtout, dire qu'ils vont se battre de toute leur force pour avoir la vérité.