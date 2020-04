publié le 08/04/2020 à 15:48

Une femme âgée d'une quarantaine d'années a été retrouvée amaigrie et déshydratée dans la salle de bain de son appartement du centre-ville de Dax (40). La femme sous curatelle et vivant seule, dit avoir chuté il y a trois semaines dans sa salle de bain, selon une information de France Bleu Gascogne. La porte étant verrouillée au moment de sa chute et sans téléphone portale, la quadragénaire serait resté coincée depuis tout ce temps.

C'est le curateur de la dacquoise qui a téléphoné au Parquet de Dax et donné l'alerte. Celui-ci était sans nouvelle de la femme depuis trois semaines, et aucun retrait n'a été fait depuis sur son compte en banque alors que la dacquoise s'en servait régulièrement, rapporte France Bleu.

À leur arrivée les policiers ont trouvé porte close, mais parviennent à entendre des bruits à l'intérieur du logement. Après avoir fracturé la porte, les forces de l'ordres ont pu entrer dans l'appartement et ont découvert la quinquagénaire dans sa salle de bain.

La dacquoise qui selon les pompiers souffre de troubles psychiatriques, a expliqué être tombée dans sa salle de bain trois semaines auparavant, et s'être retrouvée enfermée à clés et sans moyen de communication. La femme a été retrouvée déshydratée et amaigrie. Transportée à l'hôpital, elle aurait perdu plus de 10 kilos.