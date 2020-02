Dany Leprince : le "Boucher de la Sarthe" se dit victime d'une erreur judiciaire

publié le 05/02/2020 à 21:01

C’est une affaire qui a dépassé en horreur tout ce qu’on pouvait imaginer. Le 5 septembre 1994, on découvrait dans une maison de Thorigné-sur-Dué un véritable massacre : Christian Leprince, sa femme Brigitte et leurs deux fillettes, Audrey et Sandra, ont été sauvagement assassinés. Certaines des victimes ont reçu des coups qui évoquent l’usage d’une hachette, qu’on appelle une feuille de boucher. Seule la petite Solenne, deux ans et demi à l’époque, a échappé au massacre. On l’a retrouvée vivante dans sa chambre d’enfant à l’étage de la maison du crime.

Pour ces faits, le frère de Christian, Dany Leprince, a été condamné à la prison à perpétuité. La photo de celui que l'on a appelé à l’époque " le boucher de la Sarthe ", a fait la une de la presse nationale pendant de longs mois.



Après des aveux rétractés, Dany Leprince a toujours clamé son innocence. Il se dit victime d’une erreur judiciaire. Après le refus de sa demande en révision, il est aujourd’hui libre, mais toujours considéré comme coupable par la justice.



Nos invités

Anne Sophie Martin, journaliste spécialisée dans les faits divers et réalisatrice de documentaires. Elle avait réalisé le documentaire « L'énigme Leprince » pour l’émission Secrets d'actualité du 26 novembre 2006 sur M6.

Me Claude Llorente du barreau de Paris, a été l’avocat de Dany Leprince pendant un an.

Christine fournier, amie du couple Christian et Brigitte Leprince. Présidente de l’association « Pour la vérité rendue aux victimes du massacre de Thorigné-sur-due »

