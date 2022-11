Dany Leprince sur RTL : "J'ai pas été jugé, j'ai été condamné depuis longtemps"

Dany Leprince : le nom de cet employé d'un abattoir industriel se retrouve à la fin de l'été 1994 aux premières loges d'une tuerie. Soupçonné, dénoncé et accusé d'avoir tué son frère, sa belle-sœur et deux de leurs filles dans un village de la Sarthe.

Ce lundi 5 septembre 1994, Franck Lepètre, employé de la carrosserie Christian Leprince à Thorigné-sur-Dué, à une trentaine de kilomètres du Mans, est étonné de trouver la porte de l'entreprise close. L'embauche est à 8h30 et le patron est du genre ponctuel. À 9h15, Lepètre décide donc de se rendre chez Christian Leprince, un pavillon au milieu des champs. La porte est entrouverte. Il frappe mais seul le petit chien de la maison lui répond en aboyant.

L'employé se décide à entrer. Dans le couloir le caniche blanc vient à sa rencontre. L’homme a un mouvement de recul. Il aperçoit les jambes de Christian Leprince. Son patron, 34 ans, git dans une mare de sang dans la salle à manger. Le visage est méconnaissable. Une de ses trois filles, Sandra, 10 ans, est morte à côté de lui. Dans la cuisine, il y a la mère de famille, Brigitte, 36 ans, la tête posée sur son bras droit. Audrey, 6 ans, est retrouvée sans vie dans la chambre des parents.

Les victimes ont été tuées à l'arme blanche

Nelly Hatton, la nourrice de la petite dernière, Solène, 2 ans, étonnée que sa maman ne l'ait pas conduite chez elle, s'est également présentée chez les Leprince. Elle aussi prévient les secours. Solène est retrouvée propre et changée. Comme si elle sortait de son bain. Elle est la seule survivante du massacre. Les gendarmes sont à pied d'œuvre dans le pavillon.

Toutes les victimes ont été tuées à l'arme blanche, la veille, dimanche 4 septembre, entre 21h30 et 23h00 selon le légiste. L'arme utilisée serait un instrument lourd, tranchant, une feuille de boucher, outil en acier qui sert à découper les côtelettes. Christian a été tué à l'extérieur, près de la boîte aux lettres. Il s'est défendu, il a perdu un de ses doigts en essayant de se protéger. On l'a ensuite traîné par les pieds à l'intérieur de la maison.

Brigitte était dans le salon quand elle a été attaquée mais elle est morte dans la cuisine. Audrey a été frappée dans la salle de bains où la machine à laver porte des marques de coups. Elle aussi a été traînée dans le couloir. Les gendarmes notent des traces de pas assez nettes, ceux d'un homme et d'une femme qui ont piétiné le carrelage du sol.

Dany Leprince avoue le meurtre de son frère

Dans le bureau, sur un secrétaire, bien en évidence, une reconnaissance de dettes manuscrite, vieille de huit ans, datée du 22 août 1986. Christian Leprince reconnait avoir prêté à son frère Dany la somme de 10.000 francs. Dany Leprince, son épouse Martine et leurs trois filles, Célia, 15 ans, Marion, 10 ans, et Pauline, 5 ans, habitent la maison voisine, à une dizaine de mètres seulement.

Dany, qui travaille de nuit dans un abattoir du coin, a reçu un coup de fil de sa femme, à 9h30 lundi matin. Elle lui a annoncé la mort de son frère. Quand il est arrivé sur place, il a découvert l'horreur du drame. Une partie de sa famille anéantie. Dany Leprince est questionné dans sa cuisine par les gendarmes. On lui fait remarquer que son épouse Martine a un bleu sur le nez. La veille, elle ne l'avait pas? répond-il.

Les enquêteurs se demandent pourquoi ils n'ont rien vu, rien entendu. 7 septembre, les Leprince sont placés en garde à vue. Dany explique que le soir des crimes, il a regardé la télé, il se souvient du passage du film Le Flingueur quand il a éteint le poste à 21h54. Il s'est levé vers 2h30 pour se rendre à l'abattoir.



Les questions s'enchaînent. Sur les relations avec son frère. Sur la reconnaissance de dette. Sur la feuille de boucher, un outil qu’il n’utilise jamais répond-il. Les gendarmes disent à Dany Leprince qu'ils ont des preuves contre lui. Martine l'accuse. Elle a l’a vu courir après son frère avec la fameuse feuille de boucher. Sa fille, Celia, a confirmé.

L'espoir d'un nouveau procès

Après 48 heures de garde à vue, Dany Leprince avoue le meurtre de son frère. Il dit avoir tué car celui-ci refusait de lui prêter de l'argent. En 1997, il est condamné à la prison à perpétuité pour le quadruple meurtre de son frère Christian, de sa belle-sœur Brigitte et de ses deux nièces Sandra et Audrey.



Avant son procès, l'ancien employé d'abattoir ne se fait pas d’illusion. Il a l’impression que tout est déjà joué d’avance, même si il a envie de se battre, de prouver son innocence. "J'ai pas été jugé, j'ai été condamné, déclare Dany Leprince dans L'Heure du crime. J’ai été condamné depuis très très longtemps. La juge ne m’entend pas, elle ne m’écoute pas, et quand je parle elle dit que je mens, et quand je parle pas elle dit que je cache quelque chose..."



À sa libération en conditionnelle en 2012, la justice lui interdit de s’exprimer sur l’affaire. Aujourd'hui, il clame son innocence à travers son livre Ils ont volé ma vie (Flammarion). Le sexagénaire espère toujours un nouveau procès et l’annulation de sa peine.

Les invités de "L'heure du crime"

- Dany Leprince.

- Maître Olivier Morice, avocat de Dany Leprince.





