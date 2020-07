Meurtre à l’Île Moustique : qui a tué la riche héritière Suzanne Mostberger ?

publié le 11/07/2020 à 14:01

Dans ce premier épisode de Crimes Solaires, Jean-Alphonse Richard nous emmène dans les eaux turquoises des Caraïbes et plus précisément sur l'île Moustique, minuscule caillou de seulement sept kilomètres carrés. Un havre de paix, avant tout réservé aux plus fortunés.



En 1998, un crime affreux va venir bouleverser la quiétude de l'île. Le 4 février, une riche héritière française, Suzanne Mostberger, va être découverte poignardée dans sa villa. Personne n'a rien entendu, pas de témoin ni de mobile.



C'est la première fois depuis l'époque des Corsaires qu'un meurtre est perpétré ici, sur ces rivages enchanteurs. L'enquête, au beau milieu de la mer des Caraïbes, va être longue, mouvementée et pleine de menaces. Et pour compliqué le tout, il n'y a ni police, ni gendarmerie sous le soleil de la paradisiaque île Moustique.

L'invité de "Crimes solaires"

Lionel Feuerstein, journaliste service enquêtes et reportages au sein de France Télévisions. Il avait suivi l'affaire pour le journal Le Parisien à l'époque des faits.