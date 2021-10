Coup de filet anti-drogue : qu'est-il reproché à la maire de Canteleu ?

Crédit : Eric Beracassat / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

De la mairie, au poste de police. Une élue normande a été arrêté ce vendredi 8 octobre, lors d’une vaste opération anti-drogue dans le cadre du démantèlement du plus important réseau de stupéfiant dans la région. Parmi les suspects figure donc la maire de la ville de Canteleu, Mélanie Boulanger, élue de 44 ans près de Rouen. Elle fait partie des cibles des enquêteurs.

Les policiers sont intervenus ce vendredi à l’aube pour l'interpeller et la placer en garde à vue pour complicité de trafic de stupéfiants. En clair, les enquêteurs ne soupçonnent pas l'élue d’avoir activement pris part dans ce réseau, mais ils cherchent en revanche à savoir si elle a pu faciliter l’implantation des trafiquants dans la zone en toute connaissance de cause. L’un de ses adjoints a lui aussi été placé en garde à vue.

Cela fait deux ans que les enquêteurs travaillent sur ce réseau, à cheval entre la Seine-Saint-Denis et la région rouennaise. En tout, 19 interpellations et un coup de filet plus que fructueux : les policiers ont saisi 375.000 euros en liquide, 15 kg d’héroïne ainsi que de nombreuses armes à feu.